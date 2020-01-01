Bugatti Type 41 Royale
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Bugatti Type 41, больше известный как Bugatti Type 41 Royale, производился с 1927 по 1933 год. Автомобиль был воплощением известного выражения Э.Бугатти: «Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher». Bugatti Type 41 делался так, чтобы добиться исключительных характеристик: самый красивый, самый роскошный, самый престижный, самый мощный, самый надежный, самый дорогой... Длиной почти в 6.5 метров, с 12.7-литровым двигателем и способностью разгоняться до 200 км/ч он до сих пор производит сильное впечатление.
Интересно, Бугатти вновь использовал литые легкосплавные диски, чья принципиальная пригодность была основательно проверена еще на гоночном Bugatti Type 35. Массивные 24-дюймовые, с тормозным барабаном, составляющим единое целое с диском, они даже имели свое имя, «Roue Royale».
Произведено было всего шесть экземпляров, плюс один прототип, разбитый во время дорожного происшествия в 1931 году. Столь малое число выпущенных автомобилей объясняется главным образом тем, что машина в принципе задумывалась как очень дорогая и роскошная. А так же и тем, что её производство совпало с Великой депрессией и даже люди с большими доходами и прочным социальным положением предпочли быть более сдержанными в своих расходах.
Вообще, продажи автомобиля сталкивались с весьма неожиданными сложностями. Помимо упомянутой выше грандиозной и небывалой никогда прежде всемирной Великой депрессии, были и менее масштабные, но тоже довольно драматичные или курьезные. Например, один Bugatti Type 41 Royale предназначался для испанского монарха Альфонсо XIII, но король был фактически свергнут, вынужден покинуть Испанию и ему стало просто не до такого дорогого и не слишком практичного для него приобретения. А албанскому королю Зогу I отказался продать свой автомобиль сам Э.Бугатти. Якобы потому, что его неприятно поразили манеры короля за столом. Так что вместо 25 автомобилей, которые рассчитывали продать, получилось реализовать только три. И ни один не был приобретен какой бы то ни было коронованной особой.
Хотя Bugatti не удалось продать даже того и так малого числа, которое планировалось, нельзя сказать, что автомобиль был неудачей. Для SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог) было сделано 88 автомотрис Wagon Rapide (WR) и в каждой использовалось от 2 до 4 двигателей, разработанных для Bugatti Type 41 Royale. Наработки, опробованные в Bugatti Type 41, были использованы в Bugatti Type 46, который выпускался с большим успехом и иногда именовался как «Petite Royale».
А самое главное, Bugatti Type 41 Royale создал фирме репутацию в том сегменте автомобильной индустрии, в котором она прежде её не имела. Согласно семейной легенде Bugatti, на одном мероприятии некая дама, обращаясь к Этторе Бугатти, сказала примерно следующее: «Все знают, что вы производите величайшие гоночные машины на свете. Но обращаться за по-настоящему элегантным автомобилем следует к Rolls-Royce или Daimler, разве не так?». После создания Bugatti Type 41 Royale подобных разговоров уже не возникало никогда.